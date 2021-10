CBF detalha tabela das quartas de final da Série D; veja quando e onde serão os jogos do Atlético-CE

A CBF detalhou a tabela das quartas de final da Série D do Brasileiro, etapa que define os quatro clubes que vão jogar a Série C em 2022. O Atlético-CE segue firme na disputa e vai encarar a Ferroviária-SP em duas partidas decisivas.

O jogo de ida será domingo, 10, no estádio Domingão, em Horizonte, às 15 horas. A partida de volta acontecerá uma semana depois, no dia 17, em Araraquara, no estádio Fonte Luminosa, no mesmo horário. Os dois duelos serão transmitidos pela TV Brasil.

A novidade é que os dois jogos devem ter árbitro de vídeo. A CBF prometeu, em julho, que a partir das quartas de final a Série D contaria com VAR em todos os jogos. O Domingão, no entanto, ainda não é um estádio homologado para uso desta tecnologia. Durante a semana, esse processo deverá ser feito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Série D - Quartas de Final

10/10 - Atlético-CE x Ferroviária-SP - Domingão / 15h

17/1 0 -Ferroviária-SP x Atlético-CE - Fonte Luminosa (Araraquara) / 15h

Tags