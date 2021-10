Atlético-CE perde para Paragominas, mas avança às quartas de final da Série D

Águia da Precabura foi derrotada por 2 a 1, mas havia vencido a ida por 2 a 0 e ficou com a vaga; clube enfrenta a Ferroviária-SP na fase que garante o acesso à Série C

O Atlético-CE avançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D conquistando um 3 a 2 no placar agregado contra o Paragominas-PA. A Águia da Precabura foi derrotada por 2 a 1 na Arena Verde, no município do interior do Pará, mas, como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, conseguiu a classificação.

Com o resultado, o time cearense enfrenta a Ferroviária-SP nas quartas de final, fase que define o acesso para à Série C. Como o time paulista tem melhor campanha, entra com a vantagem de decidir em casa. O jogo de ida será no próximo fim de semana, no Estádio Domingão, em Horizonte/CE.

O jogo

Para o duelo decisivo, o técnico Raimundo Vágner contou com o retorno de Edgar e Dudu Itapajé, que estavam suspensos no jogo de ida, e ambos foram titulares.

A partida começou com o time da casa tomando a iniciativa das ações ofensivas, e teve as melhores oportunidades em bolas alçadas na área. A Águia da Precabura, por sua vez, se fechava com duas linhas de quatro, com a estratégia de recuperar a bola e sair em contra-ataques.



De tanto insistir, o Paragominas conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. Buiu fez boa jogada pela direita e cruzou no segundo pau para Kaikinha marcar de cabeça.

Embalado pelo gol, o time paraense intensificou as chegadas ao ataque no final do primeiro tempo. E, aos 44 minutos, em cobrança de falta, a bola foi levantada na área e Wellyson marcou o 2 a 0, deixando tudo igual no placar agregado — o que deixava a decisão da vaga para os pênaltis.

No segundo tempo, a Águia mudou a postura e partiu para o ataque. Aos 24, após boa jogada de Bruno Nascimento, Caio Acaraú mandou no travessão e, no rebote, Erick Pulga colocou o time cearense de novo em vantagem no confronto.

O time paraense ainda criou boas chances de empatar o confronto, mas não conseguiu alterar o placar e a vaga ficou com os cearenses.

