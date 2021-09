Vasco x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2021 entre Vasco e Goiás será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vasco-RJ e Goiás se enfrentam hoje, segunda-feira, 27 de setembro (27/09), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais SporTV e Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Vasco soma 37 pontos nas 26 partidas que disputou e ocupa a 7ª colocação na tabela. São dez vitórias, sete empates e nove derrotas na competição até o momento. O time carioca marcou 30 gols e foi vazado em 29 ocasiões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Brasil despacha Marrocos e enfrentará Argentina na semifinal do Mundial de futsal



+ Cearense Thiago Monteiro vence o Challenger de Braga e fatura primeiro título em 2021



Já o Goiás ocupa a 3ª colocação com 45 pontos somados em 26 jogos disputados. O Esmeraldino possui doze vitórias, nove empates e cinco derrotas no certame até o momento. Como visitante, são cinco triunfos, três reveses e cinco igualdades.

Vasco x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série B 2021 - Vasco x Goiás



Escalação provável

Vasco

Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Nene, Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Morato e Cano.

Goiás

Tadeu, Apodi, Matheus Salustiano, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Élvis; Dieguinho, Alef Manga e Nicolas.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Quando será Vasco x Goiás

Hoje, 27 de setembro (27/09), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Goiás

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags