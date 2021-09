Cearense Thiago Monteiro vence o Challenger de Braga e fatura primeiro título em 2021

Número 1 do Brasil, tenista bate sérvio Nikola Milojevic por 2 sets a 0 e fatura primeira conquista da temporada: "Confiança para seguir acreditando que estou tomando o caminho certo"

O tenista Thiago Monteiro superou o sérvio Nikola Milojevic por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 7/5, neste domingo, 26, em Portugal, e conquistou o título do Challenger de Braga. É o primeiro título do brasileiro em 2021.

"Foi muito boa essa semana, é sempre bom conquistar um título. Hoje a final foi duríssima, 2h30 de duração em dois sets. O sérvio é um jogador muito consistente e estou feliz por ter superado essa batalha. Venho ajustando o que preciso em toda semana, sempre trabalhando duro, e agora estou vendo os frutos de tudo isso", disse o 90º do ranking.

"Em qualquer nível não existe jogo ou torneio fácil. Você tem que estar num dia bom para ganhar jogos e semanas. Agora é buscar manter essa mentalidade, confiança e energia alta pra continuar somar jogos e títulos. Essa semana me dá confiança para seguir acreditando que estou tomando o caminho certo, com certeza vou levar essa energia pra semana que vem", finalizou o tenista número 1 do Brasil.

Este foi o sexto título de Monteiro em challengers. Além de Braga, o brasileiro também já conquistou Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019) e Punta del Este (2019 e 2020). Agora, Thiago seguirá em Portugal disputando o challenger de Lisboa.

