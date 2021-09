CBF confia na liberação de jogadores convocados que atuam na Premier League

Coordenador técnico Juninho Paulista cita articulação da Fifa junto aos clubes ingleses e projet contar com Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Raphinha e Gabriel Jesus nas Eliminatórias

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 24, a convocação da seleção brasileira para a próxima Data Fifa, que será disputada em outubro. Jogadores que atuam na Premier League, que ficaram de fora da última rodada das Eliminatórias por não serem liberados pelos seus clubes, foram chamados normalmente.

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fabinho (Liverpool), Raphinha (Leeds United) e Gabriel Jesus (Manchester City) foram chamados para os amistosos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Sobre o assunto Após convocação da seleção brasileira, Ceará e Fortaleza poderão ter jogos da Série A adiados; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juninho Paulista, coordenador técnico da CBF, falou sobre a situação dos atletas e a expectativa da Seleção em contar com esses jogadores.

"Até antes a gente optou por fazer a liberação desses atletas na última Data Fifa, até por um empenho dos clubes da Premier League e da FIFA nessa data de outubro. Já tiveram várias reuniões, reuniões positivas entre Fifa, Premier e governo britânico. A gente confia que na próxima semana teremos um solução positiva para esses casos e por isso que fizemos a convocação", disse Juninho na coletiva desta sexta.

Clubes da Premier League não liberaram seus jogadores para defender a Seleção Brasileira na última Data Fifa devido às restrições impostas pelo governo britânico, que obriga as pessoas que voltarem de países da "zona vermelha" a fazerem um isolamento de 10 dias no seu retorno ao Reino Unido. O Brasil se enquadra nesta lista.

Segundo o jornal The Athletic, o governo britânico estuda flexibilizar essa medida para 5 dias de isolamento, fazendo com que os clubes ingleses tivessem menos prejuízo. Atualmente, as equipes inglesas disputam a Premier League, além das copas nacionais e a Champions League.

Tags