Peñarol x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Peñarol e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 23 de setembro (23/06), pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2021. A partida será disputada no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, serviço de streaming por assinatura. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Peñarol se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana após vencer o Sporting Cristal. No jogo de ida, no Peru, o time uruguaio venceu por 3 a 1. Já no duelo de volta, em casa, o time aurinegro bateu o adversário por 1 a 0.

Já o Athletico-PR se classificou após ultrapassar o LDU. No jogo de ida, no Equador, o Furacão foi derrotado por 1 a 0, mas inverteu o resultado no jogo de volta. Na Arena da Baixada, uma semana depois, a equipe brasileira venceu a equipe equatoriana por 4 a 2.

Peñarol x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que tiverem assinatura do serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2021 - Peñarol x Athletico-PR

Escalação provável

Peñarol

Dawson; V. Rodriguez, Kagelmacher, C. Rodriguez, Gonzalez; Trinidade; Torres, Ceppelini, Gargano, Olivera; A. Alvarez.

Athletico-PR



Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick (Christian) e Abner; David Terans, Nikão e Bissoli.

Quando será Peñarol x Athletico-PR

Hoje, quinta-feira, 23 de setembro (23/09), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Peñarol x Athletico-PR

Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai

