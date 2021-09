Presença de torcedores está liberada a partir das oitavas da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou as federações estaduais que os jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro poderão ter público nos estádios. Segundo o ofício, a venda de ingressos e o acesso dos torcedores estão sujeitos à liberação das autoridades sanitárias locais.

Ainda de acordo com o documento enviado às federações, não será permitido que somente um dos clubes do confronto tenha torcida como anfitrião, por ser uma fase eliminatória. No ofício, a entidade cita como referência o protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios, divulgado em agosto.

Conforme a CBF, os clubes devem informar, por meio das federações, até 72 horas antes do início do jogo de ida, se poderão receber público nos estádios e o percentual de capacidade liberada. A presença de torcedores visitantes não está autorizada no momento.

As partidas de ida das oitavas de final começam neste fim de semana. A TV Brasil transmite dois confrontos ao vivo. No sábado (26), a bola rola para Caxias-RS e União Rondonópolis-MT, às 16h (horário de Brasília), no Centenário, em Caxias do Sul (RS). Anfitrião da partida, o clube gaúcho informou nesta quarta-feira (22) que enviou a documentação necessária às autoridades e aguarda a liberação do estádio ao público. Se confirmada a autorização, será permitida a entrada de associados em dia com as mensalidades, respeitando o limite de 2,5 mil torcedores, estabelecido pelo governo estadual.

AINDA AGUARDAMOS A LIBERAÇÃO E ESTAMOS TRABALHANDO para que a partida deste sábado, diante do União, no Estádio Centenário, seja aberta ao público, para o nosso sócio em dia. pic.twitter.com/IQIcjaaUDM — S.E.R. Caxias (@sercaxias) September 22, 2021

O União, por sua vez, iniciou a venda de ingressos para o duelo de volta, que será no dia 2 de outubro, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). Em Mato Grosso, a presença de espectadores está limitada a 35% da capacidade da praça esportiva.

No domingo (17), também às 16h, a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe a partida entre Uberlândia-MG e Joinville-SC, que se enfrentam no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Em nota divulgada nesta quarta, porém, o presidente do clube mineiro, Rênio Carlos Garcia, informou que o duelo não terá público. Segundo o dirigente, não há tempo hábil “para providenciar toda a documentação necessária à realização do evento dentro da estrita legalidade”.

O JEC tem liberação dos órgãos municipais e estaduais para receber até quatro mil torcedores no jogo de volta, no próximo fim de semana, na Arena Joinville. Contudo, o presidente do Tricolor, Charles Fischer, explicou no Twitter que, como o primeiro encontro não terá espectadores, o de Santa Catarina terá de seguir o mesmo protocolo.

Confira os confrontos das oitavas de final*

Atlético-CE x Paragominas-PA

Campinense-PB x Guarany-CE

Caxias-RS x União Rondonópolis-MT

Esportivo-RS x Ferroviária-SP

4 de Julho-PI x ABC-RN

América-RN x Moto Club-MA

Cianorte-PR x Aparecidense-GO

Uberlândia-MG x Joinville-SC

* Os times que farão o jogo de volta em casa estão à direita.

