RB Bragantino x Libertad ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de setembro (22/06), pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2021. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 19h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, serviço de streaming por assinatura. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O RB Bragantino se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana após vencer o Rosario Central. No jogo de ida, na Argentina, o Massa Bruta venceu por 4 a 3. Já no duelo de volta, em casa, o time paulista bateu o adversário por 1 a 0.

Já o Libertad se classificou após ultrapassar o Santos. No jogo de ida, no Vila Belmiro, o time de Pelé venceu por 2 a 1. Na partida de volta, no Defensores del Chaco, o time paraguaio conquistou a classificação com uma vitória por 1 a 0.

RB Bragantino x Libertad ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que tiverem assinatura do serviço de streaming

Taça Libertadores 2021 - RB Bragantino x Libertad

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.



Libertad

Silva; Mayada, Viera, Barboza, Vangioni; Bocanegra, Villalba, H. Martinez, R. Martinez, Bogarin; Ferreira.

Quando será RB Bragantino x Libertad

Hoje, quarta-feira, 22 de setembro (22/09), às 19 horas e 15 minutos (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Libertad

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

