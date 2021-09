Atacante cearense Artur comemora primeiro chamado para a seleção: "Sonho concretizado"

Apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do 17º colocado, o América-MG, ambos com 18 pontos, o Bahia vive péssimo momento na Série A do Brasileiro e ainda por cima não contará com seu principal artilheiro para enfrentar o Fortaleza, neste sábado, 4.

O centroavante Gilberto levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, contra o Fluminense, e está suspenso do duelo entre os tricolores. Com oito gols marcados, ele divide a artilharia da Série A com Bruno Henrique, do Flamengo, e Edenílson, do Internacional. O Bahia marcou 20 gols na atual edição da competição, até aqui, o que significa que o camisa 9 é responsável por 40% de tudo que o time marcou em 18 rodadas. Quando se soma uma assistência que ele também tem na elite, a participação nos gols chega a 45%.

Mesmo com Gilberto, a equipe baiana só marcou dois tentos nas últimas oito partidas. Sem ele, o técnico argentino Diego Dabove, que fará seu segundo jogo pelo Esquadrão, mas o primeiro em Salvador, poderá modificar a formação e jogar com quatro homens no meio de campo, deixando, Rodriguinho e Rossi como dupla de ataque. Para isso, o volante Raniele ou o meia Luizão, recém-chegado, devem entrar no time.

A possibilidade mais provável, porém, é que colombiano Rodallega, de 36 anos, jogue pela primeira vez como titular. Se Dabove optar por ele, a formação com três atacantes será mantida.

O provável Bahia para encarar o Fortaleza forma com Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti,Luiz Otávio, Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick, Daniel, Mugni; Rodriguinho, Rossi; Rodallega (Luizão ou Ranielli).

Bahia e Fortaleza se enfrentam às 21 horas, no estádio Pituaçu, em Salvador.

