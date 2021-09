Com suspensão de Marquinhos, Tite convoca zagueiro Léo Ortiz para seleção

O Tricolor do Pici goleou o RB Bragantino-SP por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira, 2, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), e segue com 100% de aproveitamento na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com nove pontos e a liderança isolada do Grupo D. Os gols do Leão foram marcados por João Paulo, Hércules, Vitor Ricardo e Rhuan.

O Fortaleza abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa com João Paulo, que aproveitou cruzamento de Nathan e desviou a bola para o fundo da rede da equipe de Bragança Paulista. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Hércules chutou colocado de fora da área e fez o segundo do Tricolor.

Na etapa final, o Leão transformou o jogo em goleada. Aos 43 minutos, Vitor Ricardo bateu na saída do goleiro adversário e fez o terceiro. Aos 47, Rhuan recebeu bom passe de Nathan e deu números finais à partida.

Com 100% de aproveitamento na segunda fase do Brasileirão de Aspirantes, o Tricolor é líder isolado do Grupo D com nove pontos, seis a mais que o segundo colocado Avaí-SC. O RB Bragantino-SP segue na lanterna com nenhum ponto conquistado.

Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar pelo returno do torneio, desta vez na casa do Massa Bruta, quinta-feira, 9, às 15 horas, pela 4ª rodada da segunda fase, no Centro de Formação de Atletas (CFA) do RB Bragantino, em Jarinu (SP).



