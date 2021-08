Edenílson atribui convocação para seleção à permanência no futebol brasileiro

O Festival Internacional de Cinema de Veneza começa nesta quarta-feira, 1º de setembro, em formato presencial. A 78ª edição do evento acontece após a indústria cinematográfica mundial enfrentar várias restrições, adiamentos e diminuição de bilheteria por causa do coronavírus.

Na cerimônia, o prêmio mais importante é o Leão de Ouro, que, neste ano, tem uma dezena de cineastas concorrendo. Alguns deles são Pedro Almodóvar, com “Madres Paralelas”, e Ana Lily Amirpour, com “Mona Lisa And The Blood Moon”.

Os longas-metragens ainda não foram lançados para o público geral, mas é possível conferir várias obras dos mesmos diretores que estão disponíveis nos streamings. Confira a seleção do Vida&Arte.

Pedro Almodóvar

O diretor espanhol, que concorre com “Madres Paralelas”, tem vários de seus filmes nos streamings. Alguns deles são “Tudo Sobre minha Mãe”, “Em Carne Viva” e “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, que estão no Amazon Prime Video e no Telecine Play.

Ana Lily Amirpour

A estadunidense, que disputa o Leão de Ouro com “Mona Lisa and the Blood Moon”, tem um longa-metragem na Netflix: “Amores Canibais”. Na narrativa, uma comunidade de canibais vive uma vida pacífica no Texas, mas, em determinado dia, um dos membros decide brincar com a comida e se apaixona.

Stéphane Brizé

Há duas produções de Stéphane Brizé na plataforma Looke. “A Vida de Uma Mulher” acompanha a trajetória de Jeanne, uma jovem que se casa com um conde para depois descobrir que ele não era o homem que idealizava. Também há “Dançar - Despertar de um Desejo”, que revela a história de um pai que busca sair da monotonia ao entrar em uma escola de dança.

Jane Campion

No Amazon Prime Video, está disponível “Brilho de uma Paixão”. O enredo, que ocorre durante o século XIX, mostra a paixão entre um jovem casal. John Keats é um poeta, enquanto Fanny Brawne é uma estudante de moda. Quando o irmão de John fica doente, ela se oferece para cuidar dele.

Gastón Duprat e Mariano Cohn

A dupla de diretores argentinos tem vários filmes nas plataformas de streaming. Na Netflix, é possível assistir “Minha Obra Prima”, “O Ilustre Cidadão” e “Todo Sobre El Asado”. Já no Belas Artes À La Carte, o espectador pode conferir “O Homem Ao Lado” e “Querida, Vou Comprar Cigarros e Já Volto”.

Michel Franco

No Amazon Prime Video, está disponível “Nova Ordem”. Na história distópica, um casamento de elite acontece durante protestos por causa da desigualdade social na Cidade do México. A situação abre caminho para um golpe de Estado, e o evento da alta sociedade é interrompido por pessoas que entraram na propriedade à força.

Xavier Giannoli

“A Aparição”, dirigido por Xavier Giannoli e disponível no Amazon Prime Video, acompanha um jovem que diz ter visto a Virgem Maria em pessoa. A notícia se espalha e milhares de peregrinos visitam o local. Mas um repórter cético é convidado pelo Vaticano para integrar a comissão que investigará o caso.

Maggie Gyllenhaal

Há filmes de Maggie Gyllenhaal em seus trabalhos como atriz. No Amazon Prime Video e no Telecine Play, há “A Educadora de Infância”. No enredo, uma professora acredita que um de seus estudantes, com apenas cinco anos, é um prodígio. Por isso, fará de tudo para protegê-lo.

Pablo Larraín

“Não”, de Pablo Larraín, pode ser visto no Telecine Play. Narrativa ocorre durante o governo ditatorial do Chile, na década de 1980, e revela a trajetória de um publicitário responsável pela “Campanha do Não”. Seu objetivo é convencer a população a acabar com o regime militar.

Erik Matti

No streaming Mubi, é possível assistir ao filme “Buy Bust”. Uma equipe é convocada pela Agência Antidrogas das Filipinas para realizar uma apreensão de drogas em uma favela. Os profissionais, porém, ficam presos no lugar e precisam descobrir como sair.

Paolo Sorrentino

Vencedor do Oscar de “Melhor Filme Estrangeiro” em 2013, “A Grande Beleza” pode ser assistido no Mubi, no Looke e no Amazon Prime Video. O escritor Jap Gambardella é um idoso que, desde o sucesso de seu romance “O Aparelho Humano”, não concluiu nenhum outro livro. Mesmo sem finalizar uma obra em décadas, passa seus dias em festas da alta sociedade e vive com privilégios de sua fama.

Valentyn Vasyanovych

“Atlântis”, de Valentyn Vasyanovych, está disponível no Mubi. Em uma Ucrânia distópica e pós-apocalíptica, um soldado sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Para tentar superar a situação, voluntaria-se para exumar os corpos de vítimas da guerra.

Lorenzo Vigas

“De Longe Te Observo”, do venezuelano Lorenzo Vigas, pode ser visto no Globoplay. Na história, Armando é um homem de 50 anos que caminha pela cidade de Caracas em busca da companhia de jovens. Ele, que oferece dinheiro para os garotos, encontra Elder, um menino que é líder de uma gangue criminosa e que está decidido a roubar seu dinheiro.



