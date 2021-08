Brasil x El Salvador ao vivo no Mundial de Futebol de Areia: onde assistir

Brasil e Argentina se enfrentam no fim do dia de hoje, sexta-feira, 6 de agosto (06/08), já na madrugada de sábado, 7 de agosto (07/08), pela disputa da medalha de bronze do vôlei masculino das Olimpíadas de Tóquio 2021. O jogo da seleção brasileira será disputado na Arena Ariake, em Tóquio, no Japão, e está marcado para iniciar 1 hora e 30 minutos (horário de Brasília). As Olimpíadas estão hoje, 6, no 15º dia.

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo, canal televisivo gratuito, nas emissoras pagas Bandsports e SporTV e online no serviço de streaming GloboPlay. Confira como assistir e as demais informações ao final do texto.



A equipe de vôlei do Brasil estreou nos Jogos de Tóquio com uma vitória contra a Tunísia por 3 sets a 0. Em seguida, derrotou a Argentina de virada em um confronto de tirar o fôlego por 3 sets a 2. O time brasileiro foi derrotado pelo Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 0. Porém, se recuperou na última partida contra os Estados Unidos, vencendo a seleção norte-americana por 3 sets a 1, e depois emendou a segunda vitória seguida contra a França, em jogo emocionante, que terminou 3 a 2 para o Brasil. A equipe então dominou disputa contra o Japão, vencendo por 3 sets a 0. No entanto, acabou sofrendo uma dura derrota contra a Rússia e perdendo a chance do ouro.

Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir

TV Globo: na TV aberta

Bandsports e SporTV: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis



Globoplay: para assinantes do serviço online de streaming

Quando será Brasil x Argentina

Sábado, 7 de agosto (07/08), a 1 hora e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Brasil x Argentina

Arena Ariake, em Tóquio, no Japão

