Emprestado pelo Ceará ao Juventude, Wescley é dúvida para enfrentar o Fortaleza

O meia Wescley, emprestado pelo Ceará ao Juventude, é dúvida para enfrentar o Fortaleza neste sábado, 21, às 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi. O camisa 10 do clube gaúcho sofreu uma pancada no tornozelo na partida contra o Bragantino, na última rodada da Série A, e foi substituído no intervalo. Ele será reavaliado durante a semana.

O jogador de 29 anos é um dos destaques do Juventude na temporada de 2021. O meia soma 19 jogos, sendo 18 como titular, dois gols e uma assistência. Wescley é o atleta do elenco do Jaconero com mais passes decisivos por jogo, com média de 1.2, segundo as estatísticas do Sofascore.

Sem espaço no Ceará, Wescley foi emprestado ao Juventude no fim de março deste ano e tem o salário pago de forma integral pelo time gaúcho. Antes de ser cedido por empréstimo, o meia renovou o contrato com o Alvinegro até o junho de 2022.

O Juventude ocupa a 12ª posição na tabela da Série A com 19 pontos. O Fortaleza é o terceiro com 31 pontos.

