Conheça mais sobre o Pyramids, próximo adversário do Flamengo no Intercontinental

Jogadores do Pyramids comemoram conquista da Liga dos Campeões da África / Crédito: Reprodução

Depois de eliminar o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira, 10, o Flamengo terá o egípcio Pyramids na Copa Challenger, a semifinal da Copa Intercontinental. O duelo acontece no sábado, 13, às 14 horas, horário de Brasília, no Estádio Ahmad Bin Ali, mesmo palco da final. O vencedor da partida enfrenta o Paris Saint-Germain, da França, na finalíssima, quarta-feira, 17, também às 14 horas. Em caso de empate nos jogos decisivos, terá prorrogação, com duração de 30 minutos. Se a igualdade no placar persistir, a disputa por pênaltis determinará quem segue na competição.

Como o Pyramids chegou na semifinal? O caminho para o Pyramids começou uma etapa antes, em relação ao Rubro-Negro. Na primeira fase, ganhou do Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, gols de Walid Elkarti, Mostafa Zico e Marwan Hamdy. Posteriormente, superou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1, com três gols de Fiston Mayele. Destaques do Pyramids Técnico Krunoslav Juri Ex-jogador, inclusive, com participação no terceiro lugar da Copa do Mundo de 1998, o treinador croata Krunoslav Juri está no comando desde fevereiro de 2024. Desde que chegou, foram registradas 101 partidas, com 68 vitórias, 23 empates e 10 derrotas, totalizando um aproveitamento de 74%. Na atual temporada, são 19 jogos, 15 vitórias, três empates, uma derrota e um aproveitamento de 84%, de acordo com o site O Gol.

Fiston Mayele Oriundo da República Democrática do Congo, o atacante de 31 anos vivencia a quarta temporada no Pyramids. Ao todo, são 100 partidas, 47 gols e nove assistências. Nesta temporada, foram 18 jogos, oito gols e uma assistência. Com três gols diante do Al-Ahli, Mayele, até o momento, é o artilheiro da Copa Intercontinental. Walid Elkarti

O meia marroquino de 31 anos está na sexta temporada pela equipe. Com 165 partidas, 21 gols e 28 assistências ao todo, são 13 partidas e três gols nesta temporada. Mohamed Chibi O lateral-direito marroquino de 32 anos está na quinta temporada pelo time. Desde a estreia, foram 132 partidas, nove gols e 29 assistências. Nesta temporada, foram registradas 16 partidas, dois gols e quatro assistências.