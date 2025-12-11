Conheça mais sobre o Pyramids, próximo adversário do Flamengo no Intercontinental

Conheça mais sobre o Pyramids, próximo adversário do Flamengo no IntercontinentalClube carioca e equipe do Egito medirão forças neste sábado, 13, em busca da final para enfrentar o PSG
Depois de eliminar o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira, 10, o Flamengo terá o egípcio Pyramids na Copa Challenger, a semifinal da Copa Intercontinental. O duelo acontece no sábado, 13, às 14 horas, horário de Brasília, no Estádio Ahmad Bin Ali, mesmo palco da final.
O vencedor da partida enfrenta o Paris Saint-Germain, da França, na finalíssima, quarta-feira, 17, também às 14 horas. Em caso de empate nos jogos decisivos, terá prorrogação, com duração de 30 minutos. Se a igualdade no placar persistir, a disputa por pênaltis determinará quem segue na competição.
Buscando surpreender o oponente brasileiro, o Pyramids é um clube jovem, fundado em 2008. A vaga no Intercontinental foi garantida após o título da Champions League da África 2024/2025, diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.
Para a partida contra o Rubro-Negro, 28 atletas foram inscritos pelo time do Egito. Dentre eles, destaca-se Ewerton da Silva, único brasileiro, nascido no Amapá. O atacante de 28 anos passou pelo São Bernardo-SP e seguiu para o exterior para construir praticamente toda a carreira.
Zlaté Moravce, da Eslováquia, além dos tchecos Mladá Boleslav, Padurbice, Slavia Praga e Baník Ostrava foram os clubes em que Ewerton atuou antes do Pyramids. Nesta temporada de 2025/2026, primeira do brasileiro com os egípcios, foram 17 partidas, dois gols e uma assistência registradas, conforme a plataforma estatística O Gol.
Como o Pyramids chegou na semifinal?
O caminho para o Pyramids começou uma etapa antes, em relação ao Rubro-Negro. Na primeira fase, ganhou do Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, gols de Walid Elkarti, Mostafa Zico e Marwan Hamdy. Posteriormente, superou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1, com três gols de Fiston Mayele.
Destaques do Pyramids
Técnico Krunoslav Juri
Ex-jogador, inclusive, com participação no terceiro lugar da Copa do Mundo de 1998, o treinador croata Krunoslav Juri está no comando desde fevereiro de 2024. Desde que chegou, foram registradas 101 partidas, com 68 vitórias, 23 empates e 10 derrotas, totalizando um aproveitamento de 74%. Na atual temporada, são 19 jogos, 15 vitórias, três empates, uma derrota e um aproveitamento de 84%, de acordo com o site O Gol.
Fiston Mayele
Oriundo da República Democrática do Congo, o atacante de 31 anos vivencia a quarta temporada no Pyramids. Ao todo, são 100 partidas, 47 gols e nove assistências. Nesta temporada, foram 18 jogos, oito gols e uma assistência. Com três gols diante do Al-Ahli, Mayele, até o momento, é o artilheiro da Copa Intercontinental.
Walid Elkarti
O meia marroquino de 31 anos está na sexta temporada pela equipe. Com 165 partidas, 21 gols e 28 assistências ao todo, são 13 partidas e três gols nesta temporada.
Mohamed Chibi
O lateral-direito marroquino de 32 anos está na quinta temporada pelo time. Desde a estreia, foram 132 partidas, nove gols e 29 assistências. Nesta temporada, foram registradas 16 partidas, dois gols e quatro assistências.
Marwan Hamdy
O atacante egípcio de 29 anos está na terceira temporada pelo clube. Com 13 partidas, quatro gols e duas assistências atualmente, o recorte geral é de 66 partidas, 15 gols e cinco assistências, conforme o portal O Gol.
Zico e Flamengo irão se reencontrar?
Ídolo que inspirou gerações, Zico jogou no Flamengo no século passado. Porém, o adversário terá outro Zico à disposição. Mostafa Zico pode atuar e espera marcar novamente na competição, visto que foi um dos que balançou as redes diante do Auckland City.