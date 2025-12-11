Com Messi e oito de Flamengo e Palmeiras, sai a lista para Rei da América

11 jogadores constam na final da premiação anual realizada pelo jornal El País, do Uruguai; são cinco do Mengo e três do Verdão / Crédito: Jogada 10

O jornal uruguaio El País divulgou nesta quinta-feira (11/12) os finalistas do prêmio Rei da América, realizado desde 1971. E, dos 11 nomes, oito são de Flamengo e Palmeiras, finalistas da Libertadores 2025. Além dos “brasileiros”, a lista também consta com Lionel Messi, do Inter Miami (EUA), Di María, do Rosario Central (ARG) e Leandro Paredes, do Boca Juniors (ARG). Dentre os rivais brasucas, aliás, são cinco do Flamengo e outros três do Palmeiras.

Flamengo lidera indicações Do time campeão, Rossi (goleiro), Danilo (zagueiro/lateral), de Arrascaeta (meia), Bruno Henrique e Pedro (atacantes) são os representantes. Representando o lado vice-campeão, Gustavo Gómez (zagueiro), Flaco López e Vitor Roque (atacantes). López, aliás, dividiu a artilharia da Libertadores com Adrián "Maravilla" Martínez, do Racing (ARG), ambos com sete gols. Arrascaeta, por sua vez, foi o melhor jogador da Liberta, segundo a Conmebol. Já Messi fez história ao levar o modesto Inter Miami ao título da MLS, conquistado no último sábado (6/12), contra o Vancouver (CAN). Ele anotou inacreditáveis 35 gols e 24 assistências em 34 partidas, gerando uma média de 1,7 participação em gols por rodada. Messi, aliás, venceu o prêmio de melhor jogador da MLS pelo segundo ano consecutivo. Di María, por sua vez, levou o Rosario Central ao título da Liga Profissional Argentina. A conquista leva em consideração o time que mais fez pontos na soma do Apertura e Clausura ao longo da última temporada.