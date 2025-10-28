Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falta de gols acende alerta no Palmeiras às vésperas da semifinal da Libertadores

Sem vencer há três jogos e com o ataque em baixa, Verdão aposta em dupla de ataque para tentar reverter desvantagem na Libertadores
O Palmeiras vive um momento de instabilidade na temporada. Depois de uma sequência sólida de bons resultados, o time de Abel Ferreira voltou a oscilar e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória ao empatar em 0 a 0 com o Cruzeiro, no domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o empate marcou também o segundo jogo seguido em que o Verdão não balançou as redes. Algo que não acontecia desde março.

Durante o período positivo, o principal trunfo do Palmeiras foi o entrosamento da dupla Flaco López e Vitor Roque, responsável por 13 gols nos últimos dez compromissos antes da recente queda de desempenho. No entanto, os atacantes passaram em branco tanto na derrota para a LDU, pela semifinal da Libertadores, quanto no empate diante do Cruzeiro.

Aliás, a última vez que o time havia enfrentado uma seca de gols semelhante foi no início do ano, entre o fim do Campeonato Paulista e o começo do Brasileirão, quando empatou sem gols com Corinthians e Botafogo.

Agora, o desafio é ainda maior. O Palmeiras precisa reverter o 3 a 0 sofrido em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na partida de ida da semifinal da Libertadores. Para forçar a disputa por pênaltis, a equipe precisa vencer por três gols de diferença. Contudo, uma vitória por quatro ou mais gols garante vaga direta na final.

O confronto decisivo será nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Assim, Abel Ferreira tenta manter o grupo confiante em uma virada histórica. Algo que o técnico ainda não conquistou em competições continentais.

Abel pede resiliência ao Palmeiras

Mesmo diante da fase irregular, Abel adotou um discurso otimista e destacou que o foco deve estar na reação, e não na derrota recente.

“O que nos define não são os resultados. É a forma como é que nós encaramos os resultados que nós temos e que vamos fazer a seguir, seja derrota ou vitória. Nós podemos fazer grandes vitórias e o que é que eu vou fazer a seguir? Vou sentar em cima da vitória? Podemos ter grandes derrotas como foi 3 a 0 depois de uma Libertadores imaculada, nenhuma derrota durante o tempo todo e agora fomos perder agora 3 a 0. O que nos define não vai ser a derrota, o que nos define é o que vamos fazer agora, quinta-feira”, declarou o treinador após o empate com o Cruzeiro.

Com apoio da torcida e apostando novamente no poder ofensivo de Flaco López e Vitor Roque, o Palmeiras entra em campo tentando reencontrar seu melhor futebol. Além disso, quer manter vivo o sonho de disputar mais uma final continental sob o comando de Abel Ferreira.

