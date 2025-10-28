Falta de gols acende alerta no Palmeiras às vésperas da semifinal da Libertadores

Sem vencer há três jogos e com o ataque em baixa, Verdão aposta em dupla de ataque para tentar reverter desvantagem na Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vive um momento de instabilidade na temporada. Depois de uma sequência sólida de bons resultados, o time de Abel Ferreira voltou a oscilar e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória ao empatar em 0 a 0 com o Cruzeiro, no domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o empate marcou também o segundo jogo seguido em que o Verdão não balançou as redes. Algo que não acontecia desde março. Durante o período positivo, o principal trunfo do Palmeiras foi o entrosamento da dupla Flaco López e Vitor Roque, responsável por 13 gols nos últimos dez compromissos antes da recente queda de desempenho. No entanto, os atacantes passaram em branco tanto na derrota para a LDU, pela semifinal da Libertadores, quanto no empate diante do Cruzeiro.

Aliás, a última vez que o time havia enfrentado uma seca de gols semelhante foi no início do ano, entre o fim do Campeonato Paulista e o começo do Brasileirão, quando empatou sem gols com Corinthians e Botafogo. Agora, o desafio é ainda maior. O Palmeiras precisa reverter o 3 a 0 sofrido em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na partida de ida da semifinal da Libertadores. Para forçar a disputa por pênaltis, a equipe precisa vencer por três gols de diferença. Contudo, uma vitória por quatro ou mais gols garante vaga direta na final. O confronto decisivo será nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Assim, Abel Ferreira tenta manter o grupo confiante em uma virada histórica. Algo que o técnico ainda não conquistou em competições continentais. Abel pede resiliência ao Palmeiras Mesmo diante da fase irregular, Abel adotou um discurso otimista e destacou que o foco deve estar na reação, e não na derrota recente.