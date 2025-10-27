Jorginho e Arrascaeta pedem foco ao Flamengo na semi da Libertadores: “Virar a página rápido”

Meio-campista lamentam revés por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, mas deixam claro que elenco tem que digerir rapidamente o resultado

Após o revés para o Fortaleza, fora de casa, o Flamengo terá que se refazer rapidamente e focar no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, na Argentina, na quarta-feira (29). Ainda na zona mista do Castelão, Jorginho e Arrascaeta lamentaram o revés, entretanto deixaram claro que o Rubro-Negro necessita virar a página rapidamente para avançar à decisão do torneio continental.

“É uma derrota muito dolorosa, uma batalha perdida. Não podemos abandonar agora mais nove finais. Cada jogo é muito importante, viemos aqui e sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O rival jogava a vida. Infelizmente no primeiro tempo não entendemos muito bem o jogo”, disse o uruguaio.