Jorginho e Arrascaeta pedem foco ao Flamengo na semi da Libertadores: “Virar a página rápido”Meio-campista lamentam revés por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, mas deixam claro que elenco tem que digerir rapidamente o resultado
Após o revés para o Fortaleza, fora de casa, o Flamengo terá que se refazer rapidamente e focar no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, na Argentina, na quarta-feira (29). Ainda na zona mista do Castelão, Jorginho e Arrascaeta lamentaram o revés, entretanto deixaram claro que o Rubro-Negro necessita virar a página rapidamente para avançar à decisão do torneio continental.
“É uma derrota muito dolorosa, uma batalha perdida. Não podemos abandonar agora mais nove finais. Cada jogo é muito importante, viemos aqui e sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O rival jogava a vida. Infelizmente no primeiro tempo não entendemos muito bem o jogo”, disse o uruguaio.
“Uma derrota pesada, a gente não esperava por isso, trabalhamos para sair com o resultado positivo e não conseguimos. Temos uma decisão importante na quarta-feira, então é virar essa página rápido, engolir seco, digerir essa derrota e focar na quarta-feira, porque vai ser o jogo mais importante do ano”, avaliou Jorginho.
“A gente sempre tenta dar o nosso melhor. Às vezes as coisas correm bem, às vezes não. O rival também joga. O campo é um pouco difícil, a bola fica um pouco na grama, isso atrapalhou um pouquinho. Corrigimos isso no segundo tempo, fomos melhores, mas infelizmente não conseguimos virar o jogo”, comentou o uruguaio.
“Foi bem puxado, mas não podemos usar como desculpa, porque quem quer ser campeão tem que enfrentar e superar as dificuldades. Foi um resultado negativo, mas agora é virar a página. Não é simples encontrar um motivo, mas teve desgaste emocional nos jogos que passaram, foram jogos pesados e podemos ter sentido isso”, frisou o volante.
Tempo de preparação e desgaste
O elenco do Flamengo teve um dia de folga e se reapresenta na segunda-feira (27), quando também viaja para a Argentina. A tendência é que o técnico Filipe Luís tenha boa parte do elenco à disposição, apenas sem Pedro e Everton Cebolinha.
“A gente tem uma estrutura muito boa no Flamengo para fazer uma recuperação. Sabemos do desgaste de cada jogador, ainda mais em final de temporada. Mas todo mundo quer estar presente porque temos um comprometimento com o clube e com nosso grupo de querer ganhar cada jogo. Depois, o treinador escolhe quem vai começar”, acrescentou Arrascaeta,
“A gente sabe que vai ser uma partida dura, com uma atmosfera quente. Temos que estar preparados emocional e fisicamente, sabendo que é um jogo gigante e que a gente quer ganhar”, concluiu Jorginho.
