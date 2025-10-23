Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após vitória, veja quando o Flamengo volta a jogar pela Libertadores

Rubro-negro garantiu vantagem sobre o Racing e decidirá vaga na final da Libertadores na Argentina; saiba quando o clube volta a jogar no campeonato.
O Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira, 22, pela semifinal da Copa Libertadores. A partida foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o gol da vitória foi marcado por Carrascal aos 43 minutos do segundo tempo.

Agora, o Rubro-negro volta a enfrentar o Racing em Avellaneda, na Argentina, no jogo que definirá o finalista da competição. A seguir, veja os detalhes da disputa decisiva:

Quando será o próximo jogo do Flamengo na Libertadores

Flamengo e Racing decidem quem avança à final da Libertadores na próxima quarta-feira, 29 de outubro, às 21h30min, na casa do clube argentino, o Estádio Presidente Perón.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo tem a vantagem do empate. Já o Racing precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação.

O ganhador disputará a taça da competição continental no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Este ano, a Conmebol aumentou o prêmio: US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões).

Libertadores 2025: próximas partidas

O outro duelo da semifinal será entre Palmeiras e LDU Quito, que ainda disputam o jogo de ida. Confira as próximas datas da competição:

  • 23 de outubro – LDU Quito x Palmeiras, às 21h30min
  • 29 de outubro – Racing x Flamengo, às 21h30min
  • 30 de outubro – Palmeiras x LDU Quito, às 21h30min

