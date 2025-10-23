Após vitória, veja quando o Flamengo volta a jogar pela Libertadores

Flamengo vence Racing em partida de ida pela semifinal da Libertadores e tem vantagem na próxima disputa / Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira, 22, pela semifinal da Copa Libertadores. A partida foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o gol da vitória foi marcado por Carrascal aos 43 minutos do segundo tempo. Agora, o Rubro-negro volta a enfrentar o Racing em Avellaneda, na Argentina, no jogo que definirá o finalista da competição. A seguir, veja os detalhes da disputa decisiva: