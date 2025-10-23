Piquerez projeta LDU x Palmeiras, cita diferença de altitude e diz: "Estamos acostumados"Alviverde visita a LDU hoje à noite pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores
O Palmeiras finalizou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, 23. A delegação palmeirense treinou no CT da seleção do Equador e já começou a se adaptar à altitude de 2.850m de Quito. O lateral esquerdo Piquerez citou a diferença do trabalho nessas condições e projetou o duelo.
"Treinamos aqui e já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola em relação à altitude. Estamos acostumados, esse ano mesmo já jogamos na Bolívia e esperamos que amanhã consigamos fazer um grande jogo", avaliou o uruguaio.
"A LDU tem um time muito forte, muito competitivo, e se chegaram a essas instâncias é porque jogam muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso", projetou Piquerez.
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A volta será no Allianz Parque, na próxima semana.
A experiência do Palmeiras na altitude
Nesta temporada, o Palmeiras já disputou um jogo na altitude. Na fase de grupos, foi até La Paz para encarar o Bolívar e venceu o jogo por 3 a 2. Na ocasião, o Verdão seguiu estratégia semelhante e chegou ao local do jogo com dois dias de antecedência para se preparar.
A delegação palmeirense desembarcou em Quito na noite da última terça-feira depois de iniciar a preparação em São Paulo. Na última atividade, Abel Ferreira comandou um treino tático.
A campanha do Palmeiras na Libertadores
O Palmeiras é o time com melhor campanha na Libertadores 2025, com nove vitórias e um empate. A equipe brasileira fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Nas oitavas, eliminou o Univeristario-PER e nas quartas, passou pelo River Plate-ARG para chegar à 12ª semifinal.
"É bom chegar nessas instâncias finais. É para poucos, um privilégio. Graças a Deus, nesses últimos anos, o Palmeiras vem participando bastante dessas fases. É aproveitar o momento, amanhã sabemos que temos um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogo. Espero que consigamos fazer o que viemos treinando. É sacar um bom resultado aqui para fechar em casa", finalizou Piquerez.