Piquerez projeta LDU x Palmeiras, cita diferença de altitude e diz: "Estamos acostumados"

Os jogadores Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Universidade da Carolina do Norte. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) / Crédito: CESAR GRECO/SE Palmeiras

O Palmeiras finalizou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, 23. A delegação palmeirense treinou no CT da seleção do Equador e já começou a se adaptar à altitude de 2.850m de Quito. O lateral esquerdo Piquerez citou a diferença do trabalho nessas condições e projetou o duelo. "Treinamos aqui e já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola em relação à altitude. Estamos acostumados, esse ano mesmo já jogamos na Bolívia e esperamos que amanhã consigamos fazer um grande jogo", avaliou o uruguaio.

"A LDU tem um time muito forte, muito competitivo, e se chegaram a essas instâncias é porque jogam muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso", projetou Piquerez. Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A volta será no Allianz Parque, na próxima semana. A experiência do Palmeiras na altitude Nesta temporada, o Palmeiras já disputou um jogo na altitude. Na fase de grupos, foi até La Paz para encarar o Bolívar e venceu o jogo por 3 a 2. Na ocasião, o Verdão seguiu estratégia semelhante e chegou ao local do jogo com dois dias de antecedência para se preparar. A delegação palmeirense desembarcou em Quito na noite da última terça-feira depois de iniciar a preparação em São Paulo. Na última atividade, Abel Ferreira comandou um treino tático.