Carrascal destaca entrega do Flamengo para vitória na Libertadores: “Sempre buscou o resultado”

Colombiano marcou o gol da vitória rubro-negra e ressaltou que o time conseguiu uma grande atuação para sair na frente na semifinal

Jorge Carrascal ficou com o prêmio de herói do jogo. O colombiano ganhou a oportunidade de começar a partida como titular e conseguiu ter uma grande atuação, além de fazer o gol da vitória. O meia destacou a entrega e o esforço realizado por toda a equipe para que a vitória viesse.

O Flamengo teve que batalhar muito, mas conseguiu sair em vantagem na briga por uma vaga na grande decisão da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro contou com um gol já na reta final de jogo para vencer o Racing no Maracanã pelo placar mínimo.

“Muito feliz pelo esforço que fez toda a equipe na defesa e no ataque. Acredito que a equipe sempre buscou o resultado, jogando contra um rival que é muito bom. Estávamos no nosso estádio, com nossa torcida e isso nos alimenta muito. Agora é nos recuperarmos para sábado e depois contra o Racing. Mas saio contente com o resultado”, afirmou em entrevista à TV Globo.

Já o zagueiro Danilo valorizou o resultado conquistado no Maracanã. O defensor ressaltou que qualquer vantagem é importante em um confronto de mata-mata de Libertadores e recordou o duelo complicado que o Flamengo teve contra o Estudiantes, nas quartas de final.

“A gente sabe que são dois jogos, mas sair com essa vantagem é um resultado importante para a moral. Lá vai ser uma batalha pesada, tal qual foi nas quartas de final. A gente tem que entrar com o espírito aguerrido, de resiliência, de foco e trabalhar como foi hoje, para passar pela eliminatória”, pontuou.