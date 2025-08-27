Manchester United é eliminado para time da quarta divisão na Copa da Liga Inglesa

,Maguire, zagueiro do Manchester United / Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

O Manchester United está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Após uma disputa de pênaltis enorme nesta quarta-feira, 27, o clube de Old Trafford foi superado por 12 a 11 para o Grimsby Town, time que atualmente está na quarta divisão do país. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2.

O Grimsby abriu dois gols de diferença, com Vernam e Warren. Após muita pressão nos minutos finais, o United empatou com Mbeumo e Harry Maguire. Nos pênaltis, os mandantes venceram por incríveis 12 a 11.

Aos 30 minutos do segundo tempo, começou a reação do United. O camaronês Mbeumo, reforço do United para a temporada, avançou livre contra a marcação e finalizou rasteiro, no canto do goleiro, que não impediu o primeiro gol do Manchester. Pressionando em busca do empate, o Manchester United se lançou ao ataque. Até que aos 43 minutos, o zagueiro Harry Maguire subiu no andar mais alto após a cobrança de escanteio e cabeceou livre para empatar o jogo. Nos pênaltis Nas cobranças de pênaltis, Kabia (duas vezes), Burns (duas vezes), Staunton, Henry Brown, McJannett, Sweeney, Khouri, Warren e Pym fizeram para o Grimsby, enquanto Onana pegou a batida de Oduor.