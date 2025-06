Vini Jr. marca, Real Madrid vence RB Salzburg e avança às oitavas do Mundial

Nas oitavas de final, o Real Madrid enfrentará a Juventus, da Itália, que ficou com a vice-liderança do Grupo G. A partida acontece na próxima terça-feira, 1º de julho, às 16 horas (de Brasília). Já o Al-Hilal encara o Manchester City, em duelo marcado para segunda-feira, 30, às 22 horas (de Brasília).

Em confronto valendo a liderança do Grupo H, o Real Madrid levou a melhor e venceu o RB Salzburg por 3 a 0, com gols de Vini Júnior, Valverde e Gonzalo García, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Com o resultado, o time austríaco foi eliminado do torneio, já que o Al-Hilal derrotou o Pachuca e garantiu a segunda colocação da chave.

RB Salzburg 0 x 2 Real Madrid: o jogo



A primeira etapa foi de imposição do Real Madrid, que fez sua melhor atuação no Mundial até aqui. Intenso sem a bola e objetivo com ela, o time espanhol demonstrou muito do estilo de jogo que o técnico Xabi Alonso implementou com sucesso no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Os Merengues controlaram totalmente a partida e, durante a maior parte do tempo, pressionaram o Salzburg em seu campo defensivo.

Apesar do domínio, o Real só conseguiu furar a defesa austríaca na reta final. Aos 40 minutos, Vini Júnior — que havia desperdiçado uma chance clara anteriormente — abriu o placar após lindo passe de Bellingham. No lance, o brasileiro driblou o zagueiro Gadou e finalizou de perna esquerda para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do atacante na competição.

Sete minutos depois, Vini voltou a ser decisivo, desta vez com uma assistência. No início da jogada, Bellingham roubou a bola e acionou Arda Güler, que encontrou um belo passe entre os defensores para o camisa 7. Já dentro da área, o brasileiro tocou de calcanhar para Valverde, que, de frente para o gol, não desperdiçou.