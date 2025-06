Cristiano Ronaldo renova com Al-Nassr até 2027

Com o novo contrato indo até 2027, CR7 praticamente garante que estará em atividade na Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos

Após um desfecho ruim no Campeonato Saudita, os rumores sobre uma saída de Cristiano Ronaldo aumentaram. O contrato do português com o Al-Nassr iria até 30 de junho deste, daqui há dois dias. O próprio atacante revelou que teve propostas para atuar por equipes - algumas delas brasileiras - na Copa do Mundo de Clubes, mas que recusou os convites.

Uma das principais novelas desta janela de transferências, enfim, terminou. O Al-Nassr anunciou a renovação de contrato com o atacante Cristiano Ronaldo, atualmente com 40 anos de idade. O clube árabe e o português firmaram um novo vínculo até 2027.

Além disso, com o novo contrato indo até 2027, CR7 praticamente garante que estará em atividade na Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos. Caso entre em campo no Mundial de seleções, Cristiano Ronaldo será o recordista de participações no torneio, com seis (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Ele ainda é o capitão de Portugal e, inclusive, marcou um gol na decisão da última Liga das Nações, vencida pelos portugueses.

Na última temporada pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo marcou 35 gols e deu quatro assistências em 42 jogos pelo clube saudita. Apesar dos excelentes números, o clube do português terminou o Campeonato Saudita na terceira posição e não conseguiu uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia na próxima temporada.