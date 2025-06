Inter vence River, elimina time argentino e será rival do Fluminense no Mundial

A Inter de Milão venceu o River Plate por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 25, no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA), pela última rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. Com o resultado, o clube italiano avançou como líder da chave e será o adversário do Fluminense nas oitavas de final do torneio.



O River Plate, em contraponto, seguiu o mesmo rumo do seu rival e conterrâneo Boca Júniors e está eliminado da competição. O Monterrey, do México, venceu o Urawa Reds e garantiu a segunda colocação. Assim, o futebol sul-americano terá apenas representantes brasileiros no mata-mata: Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense.