Boca Juniors e Auckland City é interrompido por ameaça de tempestade

Boca Juniors e Auckland City, pelo Mundial de Clubes / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

O duelo entre Auckland City x Boca Juniors foi interrompido devido à lei americana que paralisa eventos esportivos devido a ameaças de tempestades. A paralisação ocorreu pouco tempo após o zagueiro Christian Grey empatar o jogo em 1 a 1. Os jogadores se dirigiram diretamente aos vestiários, enquanto os torcedores foram instruídos a deixar as arquibancadas. Está é a quinta partida do torneio interrompida por alertas climáticos. As outras foram Mamelodi Sundowns x Ulsan HD, Auckland City x Benfica, Palmeiras x Al Ahly e Pachuca x Red Bull Salzburg.