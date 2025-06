Auckland x Boca Juniors ao vivo: onde assistir ao jogo - grátis e online

Jogo do Mundial de Clubes entre Auckland e Boca Juniors é nesta terça, 24, e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao vivo e horário

Auckland City e Boca Juniors se enfrentam hoje, terça-feira, 24 de junho (24/06), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Geodis Stadium, Nashville, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.