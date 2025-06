PSG vence Seattle Sounders e se classifica em primeiro no grupo so Botafogo

Ao contrário do que era esperado, os franceses encontraram dificuldades para construir jogo sobre o forte bloqueio dos americanos. A equipe de Seattle montou um plano defensivo muito inteligente, subindo pressão com quatro homens na primeira fase de construção adversária, reduzindo para um 4 4 2 em bloco baixo conforme o adversário progredia.

O PSG venceu o Seattle Sounders, garantindo a vaga para próxima fase do Mundial de Clubes e a liderança do grupo B do torneio. Os parisienses se recuperaram da derrota para o Botafogo e venceram os donos da casa no Lumen Field, por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira, 23.

Quando o PSG chegava no último terço, era induzida a jogar pelo lado esquerdo do campo, uma vez que Roldán, volante que cobria o lado oposto, fechava como um lateral quando a bola estava por aquele setor. No outro extremo do gramado, Khvicha Kvaratskhelia era sempre marcado por dois nomes, não conseguindo progredir com a bola.

Foi somente em uma bola parada que os franceses abriram o placar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no pé de Vitinha, que chutou de primeira e, contando com o desvio das costas de Kvaratskhelia, tirou o zero do placar aos 35 da primeira etapa.



Na segunda etapa, a equipe americana não conseguiu mais defender os lados do campo com a mesma intensidade, sendo mais compacta na zona central do campo e dando ao PSG a oportunidade de pressionar os corredores laterais. Entre as alterações que permitiram os franceses terem mais verticalidade está a entrada de Barcola, que deu mais velocidade para a equipe parisiense.

Em uma das raras vezes onde o Seattle Sounders se expôs e foi ao ataque, o time francês marcou seu segundo gol. Após recuperar a bola em seu campo de defesa, o Paris Saint Germain encontrou Barcola, que puxou um contra-ataque e encontrou Hakimi, desmarcado em meio a um Seattle desorganizado, que marcou o segundo da partida aos 21 minutos da etapa complementar.