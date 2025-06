Torcedores relatam escassez de água em estádio que terá jogos do Botafogo no Mundial

Torcedores na arquibancada do Rose Bowl no jogo PSG x Atlético de Madrid, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: Frederic J. Brown / AFP

O Rose Bowl, estádio do Mundial de Clubes, sediado na Califórnia, e palco dos próximos jogos do Botafogo na fase de grupos, foi palco de problemas para os torcedores no último domingo, 15, devido ao calor durante a partida entre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. A dificuldade de acesso à água e casos de insolação, causados pelas temperaturas elevadas, prejudicaram a experiência do público presente. O jornal The Guardian trouxe relatos de torcedores que enfrentaram diversos problemas durante o jogo, realizado à tarde. Os termômetros marcaram 31°C durante a partida, mas o estádio não possui áreas cobertas nos assentos e seu entorno é completamente asfaltado, o que aumentou a sensação térmica.