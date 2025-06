Brasileiros estreiam com invencibilidade e bons sinais na Copa do Mundo de Clubes

Abel Ferreira, Filipe Luis, Renato Gaúcho e Renato Paiva gostaram do que viram de seus times no Mundial / Crédito: Montagem feitas com fotos de FRANCK FIFE / AFP e JUAN MABROMATA / AFP

As primeiras impressões deixadas pelos clubes brasileiros na rodada de abertura da Copa do Mundo de Clubes foram bastante positivas. Os quatro representantes saíram invictos, com duas vitórias — de Flamengo e Botafogo — e dois empates — de Fluminense e Palmeiras. Apesar dos placares iguais, ambos dominaram amplamente seus adversários. O Flu foi o último a entrar em campo e teve o rival mais difícil da rodada: o Borussia Dortmund. Mesmo com o empate por 0 a 0, o time comandado por Renato Gaúcho teve boa atuação frente ao adversário alemão, controlou as ações ofensivas e terminou com vantagem nas finalizações (14 a 7).