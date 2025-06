Zagueiro tem visto negado e desfalca Boca Juniors no Mundial de Clubes nos Estados Unidos

O zagueiro argentino Ayrton Costa , de 25 anos, teve o visto negado para entrar nos Estados Unidos e será desfalque do Boca Juniors no Mundial de Clubes. A informação foi divulgada pela TyC Sports.

Segundo a TyC, as autoridades norte-americanas acreditam que, como a sentença não foi cumprida, o processo ainda está em andamento. Desta forma, negaram a entrada do zagueiro ao país. O Boca chegou a pedir intervenção da Fifa, mas a situação é irreversível.

O Boca Juniors está no Grupo C do Mundial com Benfica, Bayern de Munique e Auckland City.