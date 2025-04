Futebol argentino decreta luto por papa Francisco e suspende jogos desta segunda-feira, 21

“É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco, nosso Padre Jorge Bergoglio, que por meio de suas ações de vida se tornou o líder espiritual de milhões de homens e mulheres.

Nesta segunda-feira, 21, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) anunciou que o futebol nacional será suspenso no dia em forma de luto pela morte do papa Francisco .

O futebol argentino se despede com profunda tristeza.

Em sinal de luto, a Associação Argentina de Futebol suspendeu todas as partidas programadas para hoje, segunda-feira, 21 de abril, em todas as suas competições e as remarcou para amanhã no mesmo horário anteriormente programado, exceto Argentinos x Barracas Central, que será disputado às 19h. Um minuto de silêncio também será observado antes do início de todas as partidas programadas para acontecer de amanhã até domingo, 27 de abril”.

Papa Francisco, torcedor declarado do San Lorenzo, também recebeu homenagens do seu clube do coração. A equipe se manifestou nas redes sociais e se despediu do ilustre torcedor.