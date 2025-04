Jogos da Champions League hoje (08/04/25) ao vivo: onde assistir e horário

A Champions League 2024-25 entra na fase decisiva com grandes confrontos nas quartas de final e promessa de emoção rumo à final em Munique

Nesta terça-feira, dia 8, acontecem os dois primeiros jogos de ida das quartas de final, mirando a grande decisão que será realizada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio. O atual campeão, Real Madrid, enfrentará o Arsenal , na Inglaterra, no primeiro jogo das quartas.

A Champions League conta com um novo formato expandido para a temporada 2024-25 e, até agora, tem sido um sucesso. Trinta e seis times participaram da nova "fase da liga" e, agora, restam apenas oito, com alguns meses restantes para o fim da temporada.

O outro confronto do dia será entre duas equipes que já conquistaram o torneio e inclusive já disputaram finais entre si: Bayern de Munique e Inter de Milão. Ambas as partidas estão marcadas para as 16h (horário de Brasília).

Champions League: onde assistir

Real Madrid, Aston Villa, Arsenal e Borussia Dortmund venceram na última quarta-feira e se juntaram a Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão e Barcelona nas quartas de final.

O PSG enfrentará o Aston Villa, e o vencedor desse duelo avançará à semifinal para enfrentar o classificado de Arsenal x Real Madrid.