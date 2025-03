Thiago Silva, do Fluminense, entra no time ideal dos 120 anos do Chelsea

O Chelsea celebrou 120 anos de história no último dia 10 de março. Com isso, os torcedores participaram de uma eleição para escolher o time ideal da história do clube inglês. Entre os nomes, está Thiago Silva, do Fluminense, que defendeu os Blues por quatro temporadas, com três títulos e o carinho da torcida.

Dessa forma, o defensor atuou pelo clube entre 2020 e 2024. No ano passado, decidiu voltar ao futebol brasileiro após 15 anos na Europa, onde também defendeu Milan e Paris Saint-Germain.