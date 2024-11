Tottenham x Roma: onde assistir ao jogo online hoje ao vivo?

Jogo do Europa League entre Tottenham e Roma acontece hoje, quinta-feira (28/11), e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de Tottenham e Roma será a partir de uma única forma. A partida da competição terá transmissão ao vivo no canal da CazeTV, disponível no YouTube e no streaming, da Prime Vídeo.