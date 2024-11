Onde vai passar Inter de Milão x Arsenal? Veja como assistir ao vivo

A transmissão de Inter contra Arsenal será multiplataforma. A partida será transmitida ao vivo e em TV fechada por meio da TNT. Outra opção de transmissão será por streaming, através do aplicativo MAX.

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam hoje, quarta-feira, 6 de novembro (06/11), em confronto válido pela quarta rodada da Champions League. A partida será disputada no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), às 17 horas (horário de Brasília).

Inter de Milão x Arsenal: invencibilidade em jogo

Inter de Milão e Arsenal vão se enfrentar em um jogo no qual ambos os times estão invictos na atual temporada da Champions League, ou Liga dos Campeões.

A Inter, além de manter 100% de aproveitamento no torneio, também possui um ótimo retrospecto no Campeonato Italiano. Na atual temporada, foram nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Seu maior destaque continua sendo Lautaro Martínez, enquanto, no banco, Taremi, que já marcou um gol nesta Champions, aguarda oportunidade.

O Arsenal também faz uma ótima campanha, com nove vitórias, quatro empates e duas derrotas na temporada. O principal destaque do time vai para o alemão Kai Havertz, que já marcou sete gols e deu uma assistência.