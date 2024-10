Al-Shabab x Al-Nassr: como assistir ao vivo - online e grátis

A partida do Campeonato Saudita entre Al-Shabab e Al-Nassr é hoje, sexta, 18, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Al-Shabab x Al-Nassr terá transmissão exclusiva pelo canal Goat, de forma gratuita por meio do YouTube. Confira ao final da matéria como assistir ao vivo - online e grátis.

Al-Shabab e Al-Nassr se enfrentam hoje, sexta-feira, 18 de outubro (18/10). Confronto é válido pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Al-Shabab Club Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, às 15 horas (horário de Brasília).

Al-Shabab x Al-Nassr: equipe de CR7 em busca de manter a invencibilidade

Em um confronto entre equipes das primeiras colocações do Campeonato Saudita, o Al Nassr vai visitar o Al-Shabab. A equipe de Cristiano Ronaldo é uma das líderes da competição, com quatro vitórias e dois empates.

Os mandantes do confronto vêm logo atrás na tabela. O Al Nassr atualmente ocupa a terceira colocação, enquanto o Al Shabab está logo em seguida, na quarta posição. Vindo de uma derrota, o Al Shabab é comandado por Vítor Pereira, ex-técnico do Flamengo e do Corinthians.

Não é apenas o técnico que tem experiência no futebol brasileiro: Robert Renan, que atuou por Corinthians e Internacional, e Gustavo Cuéllar, ex-volante do Flamengo, também estão no time. O principal destaque é o experiente atacante belga Yannick Carrasco.