Mansão de Cristiano Ronaldo está à venda por quase R$ 40 milhões na Inglaterra; veja fotos

Antes de assinar com o Al-Nassr, astro português deixou a mansão, considerada um ''marco do design moderno'', por um motivo inusitado

Cristiano Ronaldo colocou sua antiga propriedade em Cheshire, na Inglaterra, à venda por 5,5 milhões de libras (cerca de R$ 39,7 milhões na cotação atual). A mansão, que conta com sete quartos, serviu de lar para família do astro durante sua segunda passagem pelo Manchester United. O craque do Al-Nassr agora possui um imóvel na ilha particular de Ummaha, no Oriente Médio, e se divide entre outra construção em Portugal.

A luxuosa mansão, contudo, não atendeu bem às expectativas de Cristiano. Segundo rumores locais, a família do craque se incomodava com os balidos das ovelhas nos arredores da propriedade. Esse rebanho do terreno vizinho, que fazia um barulho ensurdecedor durante as madrugadas, causou problemas e fez com que o atleta abandonasse o imóvel à época.

Mansão à venda

O ‘The Luxury Home Show’ compartilhou alguns registros do interior da mansão, que, segundo um corretor, se classifica como uma ”obra-prima do design moderno”. Composta por três salas de recepção, a propriedade conta não só com um espaço interno extremamente luxuoso, mas também com uma área externa completa.