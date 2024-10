Ex-Botafogo, Castro ‘culpa’ rival por insucesso na Arábia Saudita

Um ano e três meses após trocar o Botafogo pelo vil metal dos petrodólares da Arábia Saudita, o técnico Luís Castro está livre no mercado. Momento, então, de realizar um balanço da passagem pelo Al-Nassr e entender o motivo pelo qual não alcançou a longevidade esperada no Oriente Médio com a turma que também esteve no Mais Tradicional.

O próprio treinador português teve a resposta na ponta da língua, em entrevista, nesta quarta-feira (16), ao jornal espanhol “Marca”. Jorge Jesus, seu compatriota, tem culpa no cartório.

“Sem o Al-Hilal, as coisas teriam sido diferentes. Mas a vida é assim. O Real Madrid muitas vezes não atinge os objetivos porque existe o Barcelona e vice-versa. Uma equipe não deixa de ser grande só por não ganhar em um certo momento”, iniciou a sua argumentação, na conversa com os espanhóis.