Milan x Liverpool: onde assistir ao vivo e horário - Champions League

Milan e Liverpool se enfrentam hoje, terça-feira, 17 de setembro (17/09), na primeira rodada da UEFA Champions League. A partida será disputada no San Siro, em Milão (ITA), às 16h (horário de Brasília).

Milan x Liverpool: reedição do 'milagre de Istambul'



No novo formato da Champions League, será mais comum o confronto entre gigantes já na fase inicial do torneio. Logo na primeira rodada, Milan e Liverpool vão se enfrentar, em uma reedição do 'Milagre de Istambul', a icônica final entre os clubes que aconteceu na temporada 2004/2005.