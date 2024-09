Argentina x Chile: horário e onde assistir ao vivo - Eliminatórias

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Sportv (TV fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Argentina e Chile se enfrentam hoje, quinta-feira, 5 de setembro (05/09), o confronto é válido pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), às 21h (horário de Brasília).

Argentina x Chile: seleção da casa vai sem Messi

Após a conquista da Copa América, a Argentina volta suas atenções para as Eliminatórias Sul-Americanas, buscando garantir vaga na próxima Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. A seleção, que além de ser campeã continental, também é a atual campeã mundial, ainda não contará com Lionel Messi.

Rumo à 7ª rodada, os comandados de Lionel Scaloni ainda não sabem o que é perder no torneio: foram cinco vitórias e um único empate. Entre os jogadores convocados, os destaques são Julián Álvarez e Lautaro Martínez, que deverão liderar os ataques da equipe, já que não poderão contar com Di Maria, aposentado da seleção, nem com Messi, lesionado.

Com quatro jogadores que atuam no Brasil — Jean Meneses, Kuscevic, Vargas e Pulgar — a seleção chilena tentará se recuperar do péssimo início nas Eliminatórias. La Roja venceu apenas uma partida nos seis jogos iniciais e ocupa apenas a oitava colocação.