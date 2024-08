Al-Nassr x Al-Hilal: horário e onde assistir ao vivo - Supercopa

O confronto terá transmissão ao vivo no Canal Goat (YouTube), Bandsports (TV paga), Canal Esporte na Band (YouTube) e Bandplay (aplicativo). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), na partida válida pela final da Supercopa da Arábia Saudita. A partida será disputada no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha (Arábia Saudita), às 13h15 (horário de Brasília).

Al-Nassr x Al-Hilal: inicio de uma nova temporada

Pela primeira grande final da Arábia Saudita, Al-Nassr de CR7 e Al-Hilal de Neymar vão decidir qual equipe vai levantar a primeira taça do país.

Na edição anterior, no início da última temporada, o Al-Hilal foi o campeão do torneio. A primeira edição, que reunia as grandes equipes da temporada anterior, aconteceu em 2013, e desde então houve quatro ocasiões em que o Al-Hilal venceu o torneio.

Já a equipe de Cristiano Ronaldo não vence o torneio desde 2020, quando derrotou os rivais deste sábado, 17, por 3 a 0. Além disso, o Al-Nassr não vence o Al-Hilal em uma partida de tempo normal desde 2021; até então, foram nove partidas e cinco vitórias do time de Neymar.