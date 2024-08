Ronaldinho Gaúcho manda recado para filho após anúncio em novo clube

Atacante João Mendes assinou contrato com clube da Inglaterra na última quarta-feira após passagem pela base do Barcelona

Em sua conta no Instagram, o ex-jogador fez um post com a foto de João, de 19 anos, durante o anúncio em seu novo clube.

“Boa sorte, meu filho! Que este próximo desafio te traga muitas alegrias… Vai com tudo!”, escreveu Ronaldinho no story.

João Mendes chegou no início da semana ao Reino Unido para a realização de exames médicos. Posteriormente à aprovação, o jovem assinou um contrato até 2026 com a equipe duas vezes campeã inglesa. Os agentes Marcelo Sander e Marcelo Marchese foram os responsáveis por intermediar o acordo. Ele deve ficar à disposição do técnico Scott Parker a partir da próxima semana.

Carreira de João Mendes, filho único de Ronaldinho Gaúcho

João Mendes deu os seus primeiros passos na carreira no Cruzeiro. Porém, após quatro temporadas na base celeste, o jovem foi levado por Ronaldinho para fazer testes no Barcelona. Aprovado, o atacante assinou contrato com o sub-19 da equipe catalã. Mas ele deixou o clube após o fim do vínculo, em junho desse ano. Ao contrário do pai, João é canhoto e atua pelas pontas.