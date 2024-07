Espanha x França: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Espanha e França estão se enfrentando hoje, terça-feira, 9 de julho (09/07), pela semifinal da Eurocopa 2024. A partida está sendo disputada na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, e começou às 16 horas (horário de Brasília).

Espanha 2 x 1 França: quanto está o jogo? Veja placar parcial



A Espanha está na frente do placar.

França marcou o primeiro gol da partida com Kolo Muani. Em cinco minutos o time espanhol virou o jogo com Yamal e Dani Olmo.

Jogo está na segunda etapa.

Como chegaram Espanha e França para o jogo pela Eurocopa



Com um confronto de equipes onde ambas não conseguiram decidir seu resultado no tempo normal nas quartas da Eurocopa, França e Espanha vão jogar com o intuito de decidir o primeiro classificado para a final da competição.