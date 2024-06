Com dois gols anulados, Bélgica perde para Eslováquia por 1 a 0 na Eurocopa

O primeiro tempo foi marcado pela boa atuação da Eslováquia, que abriu o placar logo aos nove minutos de partida. Doku cometeu um erro na saída de bola, Bozenik aproveitou e chutou em cima do goleiro Casteels. No rebote, Schranz abriu o placar para os eslovacos.

Aos 41 minutos, a Bélgica finalmente chegou ao empate, porém o gol foi anulado mais uma vez. Openda fez uma grande jogada pela esquerda e tocou no meio da área para Lukaku, que marcou o gol. No início do lance, Openda tocou com a mão na bola.

Com a vitória, a Eslováquia ficou na segunda posição do Grupo C com três pontos, empatada com a Romênia, que está na liderança por ter um saldo de gols superior. A Bélgica aparece em terceiro lugar, sem nenhum ponto conquistado.



O próximo jogo da Bélgica é contra a Romênia, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Colônia. A Eslováquia volta a campo contra a Ucrânia, na sexta-feira, às 13h, em Dusseldorf, pela mesma chave da Eurocopa.