França tem atuação apagada, mas vence Áustria na estreia da Eurocopa

Nesta segunda-feira, 17, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa, a França enfrentou a Áustria na Düsseldorf Arena e venceu por 1 a 0. O gol dos franceses foi marcado por Maximilian Wober (contra).

Com o triunfo, a Les Bleus chegou a três pontos e alcançou a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas da Holanda, que também tem três, mas é líder por critérios e desempate. A Áustria, após a derrota, ocupa a quarta posição da chave, com nenhum ponto conquistado.

A França volta aos gramados na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Holanda, no Leipzig Stadium, pela segunda rodada da fase de grupos. No mesmo dia, às 13h, a Áustria encara a Polônia no Olympiastadion.