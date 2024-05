Porto x Sporting: onde assistir ao jogo ao vivo - Taça de Portugal

O confronto terá transmissão ao vivo no Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Porto e Sporting se enfrentam hoje, domingo, 26 de maio (26/05), pela final da Taça de Portugal. A partida será disputada no Estádio Nacional, em Oieras, Portugal, às 13h15 (horário de Brasília).

Segundo maior campeão do torneio, com 19 títulos, o Porto chega para a final após ser o terceiro colocado no Campeonato Português. O Sporting, campeão da liga nacional nesta temporada, tem 17 títulos da Taça de Portugal, sendo o terceiro maior vencedor.

Porto x Sporting ao vivo: onde assistir à transmissão