Kroos anuncia que irá se aposentar após Eurocopa: "Momento adequado"

Multicampeão com o Real Madrid e campeão do mundo com a Alemanha, o meio-campista Toni Kroos anunciou que irá se aposentar do futebol após a Eurocopa, que termina no dia 14 de julho.

Por meio de um post nas redes sociais, o alemão relembrou o seu início no clube espanhol, 10 anos atrás, no dia 17 de julho de 2014. “O dia que mudou minha vida”, afirma Kroos. Hoje com 34 anos, o meia decidiu pendurar as chuteiras após o fim do contrato com o Real Madrid, nesta temporada. “Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube”, pontuou.