Sporting x Benfica: onde assistir ao vivo - Campeonato Português

Jogo do Campeonato Português entre Sporting e Benfica será disputado hoje, 6, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada na ESPN 6 e streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sporting e Benfica se enfrentam hoje, sábado, 6 de abril (06/04), pela 28ª rodada do Campeonato Português. A partida será disputada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal, às 16h30 (horário de Brasília).

No clássico da capital lusitana, Lisboa, Sporting e Benfica se enfrentam com muita rivalidade e disputa pela liderança do Campeonato Português. O Sporting, comandado por Viktor Gyökeres, vem encantando o país e são os atuais líderes da competição nacional.

Com apenas um ponto atrás, porém um jogo a mais, o Benfica está logo na segunda colocação. Se o rival tem um centroavante entre os destaques, os encarnados têm Rafa Silva, um ponta com bastante experiência como seu artilheiro.

Além do português, o Benfica possui uma dupla de centroavantes bastante conhecida pelos brasileiros que podem desequilibrar a partida, Arthur Cabral e Marcos Leonardo.