Athletic Bilbao x Mallorca: onde assistir ao vivo - Final da Copa do Rei

Athletic Bilbao e Mallorca se enfrentam hoje, sábado, 6 de abril (06/04), na final da Copa do Rey. A partida será disputada no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha, às 17h (horário de Brasília).

Após duas vitórias frente ao Atlético de Madrid, o Athletic Bilbao está na final para lutar pela conquista de um título que o clube não vence desde os anos 80. Confiantes para o confronto, estão na quinta colocação no Campeonato Espanhol.

Diferentemente do Mallorca, que no campeonato nacional está apenas na 15ª colocação, porém com uma vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento. O Mallorca conquistou sua única Copa do Rei na temporada 2002-2003, há mais de 20 anos.



