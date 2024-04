Jogador que disputou as Olímpiadas de Tóquio morre após assalto

Luke Fleurs atuou pela equipe da África do Sul durante as Olimpíadas de Tóquio, em 2021 Crédito: Reprodução/ Franck Fife/AFP

O zagueiro da África do Sul e do Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, morreu nessa quarta-feira, 3, após um assalto seguido de homicídio em um posto de gasolina em Joanesburgo, capital do país onde ele atuava. Luke foi levado ao hospital, porém, não resistiu e acabou falecendo. O crime ocorreu quando os assaltantes interceptaram o carro do jogador, e ele recusou a entrega das chaves do veículo, sendo então alvejado por tiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

“Estamos profundamente chocados e tristes ao saber do falecimento trágico e prematuro de um de nossos jogadores, Luke Fleurs”, disse o Kaizer Chiefs na manhã desta quinta-feira, 4. Fleurs foi convocado para a seleção principal da África do Sul em 2021 e chegou à sua última equipe em outubro de 2023. Ele também participou das Olimpíadas de Tóquio pelo país, disputando os três jogos da fase de grupos. Jogador morre na África do Sul: Polícia continua investigação Segundo a polícia sul-africana, o incidente ocorreu em um posto de combustível em Honeydew, um subúrbio ao norte de Joanesburgo, na noite de quarta-feira.

Jogador morre ao ser atingido por raio durante partida amistosa de futebol na Indonésia; VEJA “Os suspeitos apontaram uma arma de fogo para ele e o retiraram do veículo, depois dispararam uma vez na parte superior do corpo”, disse o porta-voz da polícia de Gauteng, tenente-coronel Mavela Masondo, em comunicado. O ato foi supostamente cometido por dois indivíduos que ainda não foram identificados pelos oficiais. O ministro dos Esportes e Cultura da África do Sul, Zizi Kodwa, divulgou um comunicado no Twitter, prestando homenagem a Fleurs e lamentando os crimes violentos no país. “Estou triste porque mais uma vida foi interrompida devido a crimes violentos. Meus pensamentos estão com a família Fleurs, Amakhosi e toda a fraternidade do futebol sul-africano”, acrescentou Kodwa. Atleta cearense morre durante partida de basquete no Piauí; CONFIRA

Jogador morre na África do Sul: quem é Luke Fleurs Com apenas 24 anos, Fleurs era uma das principais promessas da África do Sul, especialmente após atuar em sua seleção durante as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, em 2021.